У РНБО вважають недостатнім рівень військово-технічного співробітництва України із західними партнерами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Києві, виступаючи на урочистостях з нагоди 2-ї річниці з дня створення першого добровольчого батальйону Національної гвардії імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчицького.

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“На превеликий жаль, через два роки загроза не стала меншою. Так, ми відновили обороноздатність. Ми відновлюємо ракетний потенціал, забезпечуємо Збройні сили, Національну гвардію сучасною зброєю... Ми дякуємо за моральну підтримку. Але, на превеликий жаль, і досі у нас відсутня достатня військово-технічна співпраця з нашими партнерами — вони бояться дратувати Росію, і тому ми повинні спиратися на власні зусилля, щоб забезпечити мирне життя нашим дітям”, - сказав Турчинов.