Чорновол подряпала Безбаху обличчя
10:53, 17 березня 2016Політика
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Між народним депутатом від “Народного фронту” Тетяною Чорновол та позафракційним Яковом Безбахом сталася сутичка у сесійній залі Верховної Ради.
Тетяна Чорновол подряпала нардепа / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, під час обговорення суперечливого законопроекту щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України, який стосується звернення в дохід держави коштів та цінностей до вироку суду, Безбах з робочого місця почав обурено щось вигукувати.
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У відповідь Чорновіл швидко підійшла до нього та подряпала йому обличчя.
Деякі народні депутати намагалися владнати цей інцидент, після чого обговорення законопроекту продовжилося.
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