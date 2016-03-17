Чорновол подряпала Безбаху обличчя

Як передає кореспондент УНІАН, під час обговорення суперечливого законопроекту щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України, який стосується звернення в дохід держави коштів та цінностей до вироку суду, Безбах з робочого місця почав обурено щось вигукувати.

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У відповідь Чорновіл швидко підійшла до нього та подряпала йому обличчя.

Деякі народні депутати намагалися владнати цей інцидент, після чого обговорення законопроекту продовжилося.