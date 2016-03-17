Луценко веде бізнес зі скандальним екс-регіоналом - автором схеми безмитного ввезення нафтопродуктів - ЗМІ

У біографії лідера фракції БПП цікавий епізод — партнерство з Володимиром Зубиком, екс-регіоналом та представником депутатської групи "Відродження".

Про це повідомляє видання "Новое время".

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Зазначається, що у Луценка є свої інтереси в бізнесі - мова йде про комерційну нерухомість та телекомунікації. Компанія "Українські новітні телекомунікації" (УНТК) — давній актив сім'ї Луценка. Заснована в 2005-му, сьогодні ця структура обіцяє підключити клієнтів до інтернету, налаштувати телебачення, відеоспостереження або надати "красивий" номер. Ще в 2006-му, під час його перебування на посаді міністра внутрішніх справ, МВС вимагав від своїх підрозділів перейти на телефонні тарифні плани УНТК.

ЗМІ повідомляє, що спочатку власником УНТК значився Степан Нарембик, батько Ірини Луценко. Потім власність над активом перейшла до самої дружини лідера фракції БПП. Зараз кінцевим бенефіціаром компанії є Валерій Кулаков - помічник на громадських засадах народного депутата Зубика.

Кулаков працював з депутатом Зубиком в численних будівельних проектах і скандально відомій компанії "Лівела". Ця фірма, що мала ексклюзивне право на ввезення нафтопродуктів без податків і зборів, діяла на ринку в 2004-2010 роках. Формально "прокладкою" управляли помічники нардепа, але численні журналістські розслідування, в тому числі Української правди, довели - "Лівелу" контролював саме Зубик.

Видання зазначає, що вітчизняні трейдери закуповували нафтопродукти, наприклад, в Литві, потім продавали їх перед перетином українського кордону "Лівелі". Та розмитнювала паливо за "пільговим тарифом" і продавала його назад трейдерам, беручи при цьому комісію на рівні 70% від заощаджених податків — до $250 на тонні бензину.

Луценко каже, що його родина не має відношення до УНТК з 2012 року, коли його дружина продала цей бізнес.

"Покупець компанії не мав ніякого відношення до Володимира Зубика,— стверджує політик.— В останній раз спілкувався з ним минулої осені в стінах парламенту". У самій УНТК кажуть, що нинішній власник з'явився в капіталі компанії в 2015-му.

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"Новое время" пише, що інформація з держреєстрів показує: керівництво компанією не змінилося. Це дозволяє ЗМІ стверджувати, що сім'я Луценка продовжує контролювати актив разом з Зубиком.

Так, у реєстрі юридичних осіб зазначено, що директором УНТК досі числиться Євген Терещенко, який керує компанією з 2011-го, коли їй володіла сім'я глави президентської фракції. Ще кілька тижнів тому, згідно з даними того ж реєстру, право підпису в УНТК також мав близький до сім'ї Луценко Віталій Морозюк. Проте незабаром після того, як "Новое время" зацікавилося цією темою, його ім'я зникло з реєстру.

Повну статтю про бізнес сім'ї Луценка читайте в друкованому номері журналу "Новое время" завтра, 18 березня.