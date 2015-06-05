Депутатська група "Відродження" і однойменна партія оголосили про об’єднання

Під час з’їзду було обрано нове керівництво партії і затверджено першочергові кроки роботи політичної сили. Головою партії обрали народного депутата Віктора Бондаря. В політраду увійшли депутати однойменної групи «Відродження».

Як зазначається у повідомленні політсили, до оновленої партії «Відродження» увійшли патріотично налаштовані українці з чітким і зваженим розумінням того, куди сьогодні має рухатися країна.

«Серед першочергових завдань партії - прагматична і професійна робота, як в парламенті, так і з місцевими громадами, заради відродження України. А саме - реалізація ефективних, а не популістських ідей влади, задля відновлення реального сектору економіки, проведення справжньої децентралізації, повернення і покращення соціальних гарантій для громадян»,- підкреслюється у тексті повідомлення.

Також у політсилі повідомили, що сьогодні партія «Відродження» представляє інтереси українців у Верховній Раді України в складі однойменної депутатської групи і надалі продовжить свою роботу.

А представники партії в регіонах планують взяти участь в найближчих виборах до місцевих органів влади аби мати можливість захистити права громадян у кожному селищі або місті.