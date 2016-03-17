Лідери фракцій домовилися сьогодні проголосувати в першому читанні текст законопроекту про спецконфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав лідер фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

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Він сказав, що на нараді у голови ВР були запропоновані серйозні правки до законопроекту під реєстраційним номером 4057, яким вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо повернення коштів, цінностей до ухвалення вироку суду.

“Зараз оформлять написаний документ, зачитають в залі і цей законопроект буде голосуватися”, - зазначив Березюк.

Він пояснив, що буде змінено формулювання, які передбачають, що “недобросовісний прокурор чи слідчий не зможе покарати людину, яка є невинною, але гроші Януковича будуть забрані”.