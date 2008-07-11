У Ющенка подумують про заміну донецького губернатора

У Секретаріаті Президента України розглядається питання про можливу відставку голови Донецької обласної державної адміністрації Володимира ЛОГВИНЕНКА.

Про це пише газета «Комментарии», посилаючись на свої джерела.

За даними видання, новим донецьким губернатором може стати нинішній голова обласної ради «регіонал» Анатолій БЛИЗНЮК, який уже обіймав цю посаду до президентських виборів 2004 року.

«Замінивши голову ОДА В.ЛОГВИНЕНКА екс-губернатором А.БЛИЗНЮКОМ, Банкова розраховує одним пострілом убити відразу двох зайців: ослабити на Донбасі вплив Партії регіонів і зміцнити позиції Віктора ЮЩЕНКА напередодні президентських виборів. У свою чергу, рідна для А.БЛИЗНЮКА партія давно бажає приборкати всюдисущого обласного спікера – змінивши крісло в облраді на аналогічне в обладміністрації, той ризикує втратити самостійність і певний політичний імунітет», - пишуть «Комментарии».

Газета прогнозує, що заміна В.ЛОГВИНЕНКА А.БЛИЗНЮКОМ може статися під час візиту Президента України Віктора ЮЩЕНКА в Донецьк, запланованого на кінець липня. Таке кадрове рокірування має продемонструвати бажання Банковою «йти назустріч побажанням жителів Донбасу», зазначає видання.