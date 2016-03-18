Чутками про відставку Яценюка відволікають увагу від провалу відставки Шокіна - депутат
Ті, хто знову поширюють чутки про те, що Прем’єр-міністр написав заяву про відставку, намагаються відволікти увагу від можливого провалу відставки Шокіна.
Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.
"Хочу нагадати, що "Народний фронт" готовий підтримати ініціативу Президента про відставку Генпрокурора Шокіна", - сказав Бурбак.
"Що стосується позиції щодо Уряду, то ми втомилися повторювати. Зверталися неодноразово і до БПП, і до Президента. Пропонуйте альтернативний Кабмін і його програму дій, а також двісті двадцять шість голосів під них, і ми передамо уряд під вашу відповідальність. Ніхто за крісло не тримається, але й не залишить сьогодні державу на невизначений термін з відставленим урядом. Крапка", - наголосив Голова фракції "Народний фронт".
Він також додав, що останнім часом щоп'ятниці вкидаються чутки про нібито відставку Прем'єр-міністра для того, щоб обговорювати цю тему на різних ток-шоу.