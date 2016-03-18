Чутками про відставку Яценюка відволікають увагу від провалу відставки Шокіна - депутат

Про це заявив Голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Хочу нагадати, що "Народний фронт" готовий підтримати ініціативу Президента про відставку Генпрокурора Шокіна", - сказав Бурбак.

"Що стосується позиції щодо Уряду, то ми втомилися повторювати. Зверталися неодноразово і до БПП, і до Президента. Пропонуйте альтернативний Кабмін і його програму дій, а також двісті двадцять шість голосів під них, і ми передамо уряд під вашу відповідальність. Ніхто за крісло не тримається, але й не залишить сьогодні державу на невизначений термін з відставленим урядом. Крапка", - наголосив Голова фракції "Народний фронт".

Він також додав, що останнім часом щоп'ятниці вкидаються чутки про нібито відставку Прем'єр-міністра для того, щоб обговорювати цю тему на різних ток-шоу.