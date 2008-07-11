Тимошенко не зможе задовольнити всіх - у неї немає 177 мільярдів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначає, що всі пропозиції до бюджету неможливо врахувати, оскільки для їх виконання необхідно 177 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на сесії парламенту.

«Якщо не будуть прийняті зміни до бюджету, то нічим уряд фінансово не може керувати поза бюджетом», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, неможливо буде використати додаткові надходження ні на підвищення заробітних плат і пенсій, ні для розвитку галузей економіки.

Також прем’єр підкреслила, що подані на сьогодні, зокрема, народними депутатами, пропозиції щодо змін у бюджеті передбачають витрати в сумі 177 млрд грн., а уряд може врахувати лише ті зміни, які не перевищуватимуть 32,2 млрд. грн.

«Ми не можемо врахувати все. Але те, що ми робимо – це колосальний крок вперед», - зазначила вона.

«Кожен голос, який зараз буде відданий за бюджет, буде відданий кожній людині в Україні», – зазначила Ю.ТИМОШЕНКО .