Суд назвав Савченко винною у вбивстві російських журналістів

У понеділок Донецький міський суд приступив до оголошення вироку, повідомляє РБК.

"Оголошення вироку почалося об 11 годині (10 за Києвом). Майже відразу ж трійка суддів оголосила, що визнає Савченко винною у вбивстві російських журналістів - співробітників ВДТРК Антона Волошина та Ігоря Корнелюка", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з повідомленням, очікується, що трійка суддів буде читати рішення два дні і назве покарання тільки в кінці.

Як повідомляв УНІАН, своєї провини Надія не визнає, її адвокати наводили беззаперечні докази її невинуватості, які суд не взяв до уваги.

Савченко відправили у СІЗО в Новочеркаську після судової тяганини у Москві. Російська влада розраховувала, що перенаправивши справу у маленьке містечко на кордоні з Україною зможе зменшити увагу світової спільноти до долі Надії. Це не вдалось - у Донецьку Ростовської області, де буде оголошено вирок, на Савченко вже чекають десятка телекамер зі всього світу, дипломати США та Євросоюзу, а також консул України та депутати Верховної Ради.

Довідка УНІАН. Савченко в РФ звинувачують у вбивстві двох російських журналістів, а також у незаконному перетині російського кордону. Українка та її захист відкидають звинувачення і заявляють, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон бойовики, які потім силою переправили її в Росію. Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

Прокуратура вимагає засудити льотчицю до 23 років позбавлення волі.