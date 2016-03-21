У ростовському Донецьку оточено будівлю суду, де сьогодні почнуть оголошувати вирок Савченко (фото)
08:38, 21 березня 2016Суспільство
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У ростовському Донецьку оточено будівлю суду, де сьогодні розпочнеться оголошення вироку українській льотчиці, депутату Верховної Ради, члену ПАРЄ Надії Савченко.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Ленінський проспект міста, де знаходиться будівля суду, оточений російськими правоохоронцями, рух на проспекті зупинено.
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У радіусі 50 метрів від суду натягнуто червоно-білу стрічку, яка обмежує підхід до суду. На місці чергують кілька десятків російських поліцейських, людей у камуфляжній формі, а також місцевих козаків.
На даний момент журналістів до будівлі суду не пропускають, початок оголошення вироку заплановано на 10.00 за київським часом.
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