У ростовському Донецьку оточено будівлю суду, де сьогодні почнуть оголошувати вирок Савченко (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, Ленінський проспект міста, де знаходиться будівля суду, оточений російськими правоохоронцями, рух на проспекті зупинено.

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У радіусі 50 метрів від суду натягнуто червоно-білу стрічку, яка обмежує підхід до суду. На місці чергують кілька десятків російських поліцейських, людей у камуфляжній формі, а також місцевих козаків.

На даний момент журналістів до будівлі суду не пропускають, початок оголошення вироку заплановано на 10.00 за київським часом.