Суд відправив під домашній арешт екс-голову Сумської ОДА Шульгу, що підозрюється у низці злочинів

Як повідомляє прес-служба прокуратури Сумської області, таке рішення суд прийняв сьогодні, розглянувши клопотання прокуратури області про зміну запобіжного заходу.

Згідно із повідомленням, прокуратура звернулась до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу у зв’язку з невиконанням підозрюваним покладених на нього обов’язків, зокрема, неприбуття до слідчого у встановлені строки.

«Окрім того, прокуратура 18 березня в апеляційному порядку підтвердила обґрунтованість вимог щодо відсторонення підозрюваного від займаної посади. Апеляційний суд Сумської області залишив рішення суду першої інстанції без зміни, а клопотання Шульги без задоволення. Раніше, 22 лютого, Зарічний районний суд м. Суми задовольнив клопотання прокуратури області і відсторонив Шульгу від займаної посади на два місяці», – зазначає прес-служба відомства.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня прокуратура Сумської області повідомила Шульзі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) ККУ.

Встановлено, що в липні 2014 року підозрюваний, обіймаючи посаду голови Сумської ОДА та будучи народним депутатом України, отримав заробітну плату за період часу, коли фактично перебував за межами України з приватною метою, підробивши офіційні документи про нібито службове відрядження до Києва. За фіктивне відрядження, під час якого він фактично перебував в Австралії і Вануату, Шульзі нарахували близько 5 тисяч гривень.

Окрім того, екс-голова ОДА в листопаді 2014 року шляхом обману та зловживання довірою переконав чоловіка своєї колишньої підлеглої, яка 24 жовтня 2014 року була затримана правоохоронцями за підозрою в одержанні хабара, перерахувати на банківські рахунки своїх знайомих понад 1,2 мільйона гривень нібито для внесення застави. Чоловік, позичив вказану суму і виконав вказівку депутата, однак той розпорядився коштами на власний розсуд, не сплативши заставу.

27 січня Зарічний райсуд Суми обрав для Шульги у якості запобіжного заходу особисте зобов’язання, відхиливши клопотання прокуратури області про запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,28 мільйона гривень. Водночас суд визнав обґрунтованим повідомлення про підозру вказаній особі.

2 березня 2014 року указом в.о. президента Олександра Турчинова Шульга був призначений головою Сумської ОДА. Звільнений він був 16 вересня 2014 року вже президентом Петром Порошенком.