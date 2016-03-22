"Ми повинні зупинити тероризм": Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих у теракті у Брюсселі
Президент заявив, що шокований терактом в серці об'єднаної Європи.
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття сім'ям загиблих у теракті в Брюсселі.
Про це він написав у Twitter.
«Шокований смертоносним терактом в серці об'єднаної Європи. Співчуття сім'ям загиблих. Ми повинні зупинити тероризм разом», - заявив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Брюсселя в результаті вибухів загинули щонайменше 14 осіб, більш як 30 поранені.
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Вибухи сталися поблизу стійок реєстрації американської авіакомпанії American Airlines.
Скляний фасад терміналу аеропорту частково зруйнований, крізь розбиті вікна піднімається дим. Під'їзди до аеропорту блоковані поліцією. В районі аеропорту перебувають десятки машин оперативних служб. Залізничне сполучення з аеропортом припинено.
Крім того, вибух пролунав у метро Брюсселя поряд з інституціями Євросоюзу.