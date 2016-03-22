Заступник Шокіна може стати новим генпрокурором - ЗМІ

Про це розповіли декілька поінформованих джерел, повідомляє Еспресо.TV.

Як відомо, наразі Юрій Столярчук є заступником генпрокурора Віктора Шокіна.

Зазначається, що Столярчук був слідчим у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

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Як нагадує видання, екс-заступник генпрокурора Віталій Касько раніше заявляв про тиск заступників Шокіна - Володимира Гузиря і Столярчука на команду слідчих та прокурорів, які вели справу "діамантових" прокурорів.