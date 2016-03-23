У Клімкіна допускають, що голландці можуть не проголосувати за асоціацію з Україною через теракти у Бельгії

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

"Питання тут працює на емоційному рівні, тому що теракти в Бельгії асоціюються, насамперед, з впливом чогось ззовні, тобто коли хтось приходить ззовні і руйнує спокійне життя, так і в психології, сприйняття голландцями України як раз домінує те розуміння, що Україна знаходиться ззовні ЄС, то не хочеться розширювати межі і сфери взаємодії, але ніяких цифр поки немає про те, як вплинули ці події. Я думаю, що це відбудеться вплив на Європу. Коли відбувається така атака, природно для людини і для країни - це закритися, захистити себе і обрізати можливості для зовнішнього контакту", - зазначив Кулеба.

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Він, однак, запевнив, що референдум через теракти не перенесуть.

"Референдум відбудеться 6 квітня, залишилося недовго. Ми активно працюємо, зараз буде пік і нашої активності в Нідерландах, і активності наших прихильників і активності наших опонентів", - додав він.

Активність, за його словами, буде проявлятися в публічних заходах, у роботі в медіа.

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"Щоб було розуміння, ми знаходимося в стані виборчої кампанії, в якій Україна не є офіційним учасником, і в таких скутих рамках майже не маючи офіційних можливостей потенціалу, ми змушені боротися за себе", - зазначив посол.