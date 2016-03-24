Лідери фракцій ВР сьогодні обговорять відновлення коаліції для внесення кандидатури нового прем’єра

Про це в коментарі журналістам сказав голова фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко, повідомляє прес-служба БПП.

Луценко також поінформував, що сьогодні відбудеться засідання коаліції фракцій Верховної Ради, де він, як представник найбільшої фракції, внесе пропозицію про новий формат уряду "задля початку нової економічної політики".

"Кандидатуру нового прем’єра має внести коаліція депутатських фракцій. Не БПП, "Фронт" чи "Батьківщина", а саме коаліція фракцій. Ми маємо план і запропонуємо його колегам, підтримки яких потребуємо для внесення нової кандидатури президентом", – заявив Луценко.

За його словами, "сьогодні визначиться, яка фракція готова взяти на себе відповідальність, запропонує більшість під нового прем’єра і новий уряд".

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В свою чергу заступник голови ВР Оксана Сироїд сьогодні заявила, що зустріч голів фракцій коаліції розпочнеться о 14:30, але "Самопоміч" (від якої вона була обрана до парламенту) не збирається скасовувати своє рішення про вихід з коаліції.

"Я не бачу перспектив і необхідності змінювати його. Ми прийняли рішення про вихід, оскільки бачимо, що в парламенті коаліція насправді існує і налічує близько 290 людей, які голосують за зміни до Конституції, за Шокіна, не дають звільнити уряд Яценюка", - заявила Сироїд.

"Єдине, на чому ми наполягаємо, - це перед призначенням нового уряду необхідно прийняти новий закон про вибори з відкритими списками на пропорційній основі та утворити новий склад ЦВК. В протилежному випадку, яким би добрим не був новий уряд, за декілька місяців йому влаштують чергову кризу, а парламент відправлять на дочасні вибори", - вважає вона.

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За словами Сироїд, "Самопоміч" розраховує на розгляд у Раді складу нового уряду вже наступного тижня.

"Уряд формує коаліція, і нам не важливе прізвище кандидатури прем'єра. Ми його підтримаємо, лише якщо перед цим буде прийнято закон про вибори і новий склад ЦВК", - підкреслила вона.