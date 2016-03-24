У Києві журналісти помітили у Саакашвілі новий золотий iPhone і Mercedes за 4 мільйони (фото)
16:23, 24 березня 2016Політика
1730
Голова Одеської обласної держадміністрації Михайло Саакашвілі вчора був помічений журналістами в Києві, під час того як він роз'їжджав на сріблястому Mercedes S63 і з золотим Phone 6 в руках.
Для пересування по Києву він скористався тюнінгованним автомобілем / infocenter-odessa.com
Вартість автомобіля складає близько 4,4 млн грн, а телефону - близько 20 тис. грн. Голова Одеської області прибув напередодні до Києва для участі у підписанні меморандуму про розвиток децентралізованих онлайн аукціонів в держустановах, повідомляє strana.ua. Під час зустрічей Михайло Саакашвілі ні на хвилину не випускав з рук золотий iPhone 6, додає видання.
Для пересування по Києву він скористався тюнінгованним автомобілем представницького класу - сріблястим седаном Mercedes S63 AMG з грузинськими номерами.
По Києву він скористався тюнінгованним автомобілем представницького класу / infocenter-odessa.com/
Журналісти викрили Михайла Саакашвілі в умисному створенні автомобільної пробки на Подолі прямо посеред дороги, коли його автомобіль включив "аварійку" і простояв так більше 5 хвилин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter