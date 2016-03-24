У Києві журналісти помітили у Саакашвілі новий золотий iPhone і Mercedes за 4 мільйони (фото)

Вартість автомобіля складає близько 4,4 млн грн, а телефону - близько 20 тис. грн. Голова Одеської області прибув напередодні до Києва для участі у підписанні меморандуму про розвиток децентралізованих онлайн аукціонів в держустановах, повідомляє strana.ua. Під час зустрічей Михайло Саакашвілі ні на хвилину не випускав з рук золотий iPhone 6, додає видання.

Для пересування по Києву він скористався тюнінгованним автомобілем представницького класу - сріблястим седаном Mercedes S63 AMG з грузинськими номерами.

Журналісти викрили Михайла Саакашвілі в умисному створенні автомобільної пробки на Подолі прямо посеред дороги, коли його автомобіль включив "аварійку" і простояв так більше 5 хвилин.