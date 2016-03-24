Фірташ звернувся до Конституційного суду Австрії: рішення щодо екстрадиції відкладається на невизначений термін

У четвер, 24 березня, суд апеляційної інстанції отримав скаргу від прокуратури на рішення суду першої інстанції щодо відмови в екстрадиції Дмитра Фірташа до США.

Про це Deutsche Welle повідомили у Вищому земельному суді Відня.

Утім, розгляд апеляції затягується через те, що Вищий земельний суд має дочекатися розгляду подання Фірташа до Конституційного суду Австрії. Бізнесмен вважає неконституційною угоду про екстрадицію між Австрією і США.

Читайте такожНардеп показав розкішні маєтки Фірташа та Льовочкіна на Лазуровому узбережжі Франції (фото, відео)

Таким чином, остаточне рішення щодо екстрадиції Дмитра Фірташа відкладається на невизначений термін. У США Фірташа звинувачують у тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму у 18,5 мільйонів доларів хотів отримати дозволи на видобуток титану в Індії. Йому загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів.

Суд першої інстанції навесні минулого року заборонив екстрадицію Фірташа, вказавши на неможливість виключити політичні мотиви запиту про видачу українця з боку США. У вересні прокуратура Відня подала апеляцію на це рішення.