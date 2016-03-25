Партія "Відродження" вимагає заборонити підвищення комунальних тарифів до 2018 року

А також – почати реалізовувати державну програму енергоефективності у комунальній сфері.

Про це у п’ятницю, 25 березня, під час прес-конференції в УНІАН повідомив співголова депутатської групи «Партія «Відродження», народний депутат України Віктор Бондар.

За його словами, політика уряду щодо регулювання тарифів звелася до постійного їх підвищення і водночас – до масового роздавання субсидій. За два роки такої практики державні витрати на субсидії сягнули рекордних розмірів і перетворилися на непосильний тягар для державного бюджету. І чим більшими є комунальні тарифи, тим більше зростають витрати держави на субсидії.

«Відродження» вважає подальше збільшення комунальних тарифів не тільки економічно не ефективним, а й непосильним для громадян. Уже незабаром ми спостерігатимемо кризу неплатежів. Зараз борг населення за комуналку складає понад 10 мільярдів гривень. Тому що не можна підвищувати комунальні послуги, а доходи населення залишати на старому рівні! Сьогодні ми взагалі спостерігаємо нонсенс – середній розмір житлової субсидії перевищив розмір прожиткового мінімуму! У проекті Постанови № 4218 ми пропонуємо запровадити мораторій на підвищення комунальних послуг до 31 грудня 2017 року та водночас негайно розпочати державне фінансування програм енергоефективності, які дали б змогу завдяки сучасним технологіям зупинити зростання тарифів, а громадянам – суттєво економити на комунпослугах», - пояснив Віктор Бондар.

Під час прес-конференції він презентував першочергові рішення, які пропонує «Партія «Відродження» для виходу із тарифної кризита встановлення справедливої системи тарифоутворення.

«За час дії мораторію необхідно провести аудит фактичних витрат виробників послуг ЖКГ, виявити «слабкі місця», непрофільні витрати, втрати мереж. Сформувати мапу проблемних регіонів. Також, на нашу думку, необхідно взяти кілька регіонів і ті витрати, які держава мала б спрямувати на субсидії у разі чергового подорожчання газу, перенаправити на енергоефективність. Держава повинна реально допомогти людям позбутися цієї комунальної залежності, а підприємствам виробникам комунальних послуг – модернізувати свої потужності і таким чином – знизити витрати на виробництво, а отже – і тарифи. Треба відмовлятись від небезпечної політики проїдання коштів. Бо рано чи пізно ми прокинемося у холодних будинках і з порожніми гаманцями», - заявив співголова депутатської групи «Партія«Відродження» Віктор Бондар.

Серед інших пропозицій депутат назвав формування законодавчої бази зі стимулювання заходів з енергоефективності.