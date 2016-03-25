БПП ініціюватиме у ВР розмежування повноважень міських та районних у містах рад - рішення з'їзду

Про це йдеться у прес-релізі партії за підсумками 12-го позачергового з’їзду партії, оприлюдненому у Facebook.

"З'їзд ухвалив звернення до фракції партії "БПП" - розробити та внести до парламенту необхідні законопроекти щодо розмежування повноважень міських і районних у місті рад", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи це рішення, народний депутат Сергій Алєксєєв сказав: "Ми, безумовно, підтримуємо існування районних у містах рад і одночасно наголошуємо на необхідності внесення відповідних змін у законодавство з метою визначення чіткого кола повноважень таких рад та розмежування повноважень між міськими та районними у місті радами".

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Як повідомляв УНІАН, на ухваленні закону щодо повноважень райрад у містах наполягає мер Києва Віталій Кличко. За його словами, політичні сили повинні уникати популізму в питанні проведення виборів до райрад у Києві та спільно домогтися ухвалення в парламенті чіткого законодавчого визначення повноважень райрад, оскільки в Конституції про районні ради в містах не йдеться.

Довідка УНІАН. 23 липня 2015 року Київрада ухвалила рішення "Про управління районами міста Києва", яким визначила межі повноважень 10 районних рад у Києві та призначила перші вибори депутатів таких райрад на 27 березня 2016 року. ЦВК оголосила про початок процесу з виборів депутатів райрад Києва з 6 лютого 2016 року.

Водночас 5 лютого Окружний адмінсуд Києва зупинив чинність постанови ЦВК щодо проведення у столиці 27 березня виборів до райрад.

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28 січня ЦВК та декілька політичних сил подали скарги на рішення Окружного адмінсуду про скасування виборів до райрад Києва.

Районні ради на даний момент залишилися у Дніпропетровську, Кривому Розі, Житомирі, Кіровограді, Полтаві, Херсоні та Чернігові.