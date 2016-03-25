Луценко вважає, що ВР не дуже "палає бажанням" подолати політичну кризу

Лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко вважає, що Верховна Рада не дуже “палає бажанням” подолати політичну кризу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після презентації головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом його програми як претендента на посаду прем'єра лідерам фракцій.

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“У мене немає оптимізму щодо того, що парламент - і “Народний фронт”, і інші політичні сили, - дуже палають бажанням завершити політичну кризу”, - заявив Луценко, відповідаючи на запитання, чи вдасться наступного тижня обрати нового прем'єра.

Він зазначив, що щойно перед ним коментар давав представник “Народного фронту”, який “сказав, що «БПП», виявляється, має виконати умови перед тим, як “Народний фронт” це розгляне”.

“Такою умовою він назвав висунення кандидата (на посаду прем'єра - УНІАН) - я його запропонував. Такою умовою він називає також програму кандидата - щойно її заслухали представники усіх фракцій. І такою умовою він чомусь називає ще й оголошення складу Кабінету міністрів. Але якщо відкрити Конституцію, то він прекрасно знає, що лише обраний прем'єр після консультацій із фракціями коаліції може озвучити склад Кабміну”, - підкреслив Луценко, додавши, що саме так формувався і уряд Арсенія Яценюка, тому не можна висувати різні умови для різних кандидатів.

Крім того, щодо вимог різних політичних сил Луценко наголосив, що рішення про продаж землі не відноситься до компетенції прем'єр-міністра і навіть уряду - це компетенція Верховної Ради.

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Як повідомлялося, 24 березня «БПП» запропонував кандидатуру Гройсмана на посаду прем’єр-міністра.

Гройсман заявив про готовність очолити уряд, якщо його кандидатуру підтримають фракції коаліції.

Сьогодні, 25 березня, Гройсман презентував лідерам фракцій свою програму діяльності на посаді глави уряду.