Порошенко згадав про криваві події під ВР 31 серпня: ворог намагався дестабілізувати ситуацію

Інцидент 31 серпня 2015 року біля парламенту — це була спроба ворога дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив на церемонії нагородження військовослужбовців Національної гвардії у навчальному центрі Нацгвардії в Київській області.

“Гібридна війна передбачає не лише пропагандистську війну, щоб посіяти розбрат, розчарування, пригнічення всередині України, оббріхуючи нашу державу, її керівництво, її Збройні сили, її народ.

Є ще один підступний засіб гібридної війни — дестабілізація ситуації всередині країни”, - сказав Порошенко.

“Назавжди запам'ятаємо 31 серпня 2015 року, події на площі Конституції, коли українські герої віддали своє життя за мир та спокій Києва, зупинили провокаторів, які хотіли розпалити вогонь війни всередині країни”, - зазначив президент.

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Довідка УНІАН. 31 серпня 2015 р. під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.