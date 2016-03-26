Порошенко привітав особовий склад Нацгвардії з професійним святом

Президент України Петро Порошенко привітав особовий склад Національної гвардії України з професійним святом.

«Щиро вітаю з професійним святом — Днем Національної гвардії України. Два роки тому було створено військове формування, яке з перших днів стало на передовому рубежі боротьби за територіальну цілісність і незалежність держави», - йдеться у привітанні.

«Ваша нова правоохоронна структура збагачується досвідом і професіоналізмом військовослужбовців, гартуючись у жорстокому та безкомпромісному протистоянні захисників Вітчизни і російських загарбників та їх найманців», - зазначив Порошенко.

«У нашій пам’яті назавжди залишаться імена кожного військовослужбовця Національної гвардії, хто віддав своє життя за незалежність України», - зауважив він.

Читайте такожПорошенко підписав указ про демобілізацію військових четвертої хвилі мобілізації

За словами президента, український народ високо цінує внесок воїнів-гвардійців у забезпечення національної безпеки держави. Рекордний рівень довіри і поваги суспільства до Національної гвардії - результат самовідданої праці, мужності та стійкості її особового складу.

«Дякую за вірність присязі, військовому та громадянському обов’язку, відданість Українському народові. Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, невичерпного оптимізму, мирного неба над головою та нових досягнень у справі служіння Батьківщині», - повідомив Порошенко.