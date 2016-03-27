Екзит-пол озвучив результати першого туру виборів мера у Кривому Розі

На позачергових виборах мера Кривого Рогу чинний міський голова Юрій Вілкул переміг у першому турі з результатом 70,9%.

Про це свідчать дані exit-poll, проведеного сьогодні компанією Rеsearch & Branding Group й оприлюднені на сайті компанії.

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За кандидата на посаду мера від партії «Об’єднання «Самопоміч» Семена Семенченка проголосували 11,3% виборців, за Миколу Колесника (УКРОП) – 6,7%, за Світлану Сову (партія «Сила людей») – 5,8%. Інші кандидати набрали менше 3% голосів виборців.

Загалом було опитано 2 тис. виборців на 40 виборчих дільницях. Похибка не перевищує 2,5%.