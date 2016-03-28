"Діамантовий" прокурор хоче через суд скасувати наказ про призначення Сакварелідзе заступником генпрокурора

Екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць направив до Окружного адміністративного суду міста Києва позов з вимогою визнати незаконним наказ генпрокурора про призначення Давида Сакварелідзе заступником генпрокурора - прокурором Одеської області.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мені стало відомо про те, що 14.04.2016 Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про скасування наказу ГПУ про призначення на посаду заступника генпрокурора Д. Сакварелідзе. Мною подано аналогічний позов 16.03.2015, однак дата засідання не визначена. Пропоную позивачам об'єднається і разом підтримати позовні вимоги", - йдеться в повідомленні.

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Мне стало известно о том, что 14.04.2016 Окружной административный суд Г. Киева рассмотрит иск об отмене приказа ГПУ о н... Posted by Олександр Корнієць on Sunday, March 27, 2016

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

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4 січня Генеральна прокуратура передала виробництво у відношенні так званих "діамантових прокурорів" в суд.