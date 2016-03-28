Порошенко анонсував створення донорського фонду за участю ЄС та США для відновлення Донбасу
Президент підкреслив, що створення фонду відбудеться після встановлення миру на Донеччині.
Президент України Петро Порошенко заявляє, що після встановлення миру на Донбасі буде створено донорський фонд за участі ЄС, США та інших країн для відновлення інфраструктури у регіоні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час виступу в Краматорську.
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«Одразу, як буде встановлений мир, реалізується ще один важливий пункт Мінських домовленостей – створення величезного донорського фонду, в якому будуть брати участь представники ЄС, лідери яких чітко взяли на себе це зобов’язання, наші партнери з США, з усього світу, фонд відновлення Донбасу, працюючих підприємств», - заявив він.