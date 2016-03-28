Порошенко порадив депутатам ВР, яких хвилює доля Шокіна, ходити на її засідання
Питання відставки Віктора Шокіна з посади генерального прокурора тепер залежить від народних депутатів України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Краматорську заявив президент України Петро Порошенко.
За його словами, прокурор написав заяву про звільнення і він, відповідно до своїх повноважень, передав його на розгляд парламенту.
«Я раджу всім депутатам, яких хвилює доля генерального прокурора, ходити на засідання Верховної Ради і приймати передбачені законом рішення», - зазначив Порошенко.
Президент не став відповідати на запитання журналістів про можливі кандидатури на місце генерального прокурора.
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Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Порошенко запропонував Шокіну подати у відставку.
В парламенті зараз зареєстровано проект постанови №4122 про надання згоди на звільнення Шокіна з посади генпрокурора.
29 березня о 10:30 у Раді планується розгляд питання про відставку Шокіна з посади генпрокурора.
Шокіна було призначено генпрокурором 10 лютого 2015 року.
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