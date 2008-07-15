Симоненко підозрює, що олігархи з ПР пообіцяли Ющенку другий термін

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО не виключає, що «олігархи з Партії регіонів» вже пообіцяли Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ допомогу в переобранні на другий президентський термін. Про це лідер комуністів сказав в інтерв`ю, яке розміщено на сайті КПУ.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що КПУ готова підключитися до голосування за відставку уряду, «але тільки в тому разі, якщо переконаємось, що не ЮЩЕНКО, а виключно парламент здійснюватиме контроль і нестиме відповідальність за роботу уряду». За його словами, «а поки що черговими перевиборами Верховної Ради Президент хоче дестабілізувати обстановку в країні, посилити свої повноваження, і таким чином забезпечити своє переобрання на другий термін». «І я дуже боюся, що олігархи з Партії регіонів вже пообіцяли йому допомогу в переобранні», - додав він.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що В.ЮЩЕНКО “руками депутатів (у тому числі і комуністів) намагається вирішити суперечності, що загострилися всередині «помаранчевого табору». «У запеклій сутичці між прем`єром і Президентом парламент хочуть зробити інструментом Банківської і олігархів. У таких іграх комуністи брати участі не будуть», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ наголосив, що президія ЦК партії двічі обговорювала наявну ситуацію. За його словами, ухвалено рішення: всю «помаранчеву» команду слід відправити у відставку. Водночас він наголосив, що в даній ситуації голосування фракції КПУ за відставку уряду було б на користь Партії регіонів, яка «публічно оголосила, що веде переговори із Секретаріатом Президента про створення широкої коаліції з націоналістами». П.СИМОНЕНКО сказав, що «об`єднання великого капіталу з націонал-фашистами призведе до радикальних змін як зовнішньої, так і внутрішньої політики України». За його словами, така коаліція працюватиме під контролем В.ЮЩЕНКА”. «І не треба забувати, що великий бізнес Партії регіонів схильний до впливу з боку США такою ж мірою, як і «помаранчеві» клани. Америка багато в чому диктує регіоналам свої умови», - додав він.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що в разі відставки уряду парламент може бути розпущено, «якщо впродовж місяця у Верховній Раді не сформована коаліція депутатських фракцій». «А можливості сформувати сьогодні нову коаліцію немає», - додав він. За його словами, в такій ситуації над парламентом «зависає дамоклів меч розпуску», а Президент України В.ЮЩЕНКО “одержує карт-бланш на здійснення на свій розсуд і зовнішньої політики: Україна йде в НАТО, починається новий виток загострення відносин з Росією».