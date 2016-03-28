Фракція БПП висунула Гройсмана кандидатом у прем’єр-міністри
Заступник лідера парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко повідомив, що на засіданні фракції було підтримано кандидатуру голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після завершення засідання фракції
«Фракція БПП висунула Гройсмана кандидатом у прем’єр-міністри від нашої політичної сили», - сказав депутат.
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Також говорячи про засідання фракції БПП Гончаренко зазначив, що на ньому обговорювалися посади міністрів у Кабмін Гройсмана, але жодних рішень не ухвалювали. Зокрема, обговорювалися Іван Міклош, діючі міністри Юрій Стець, Геннадій Зубко, Павло Розенко, а також глава адміністрації президента Борис Ложкін на посаду першого віце-прем’єр-міністра.
У свою чергу депутат від БПП Сергій Лещенко повідомив журналістам, що під час голосування за цю кандидатуру він та Мустафа Найєм утрималися, а проти проголосувала Наталія Новак.
Нагадаємо, 25 березня пропозицію про висунення Гройсмана на посаду прем'єра підтримав з'їзд партії БПП "Солідарність".