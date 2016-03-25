З'їзд БПП підтримав кандидатуру Гройсмана на посаду прем'єра

Документ опубліковано на сторінці політсили у Facebook.

У ньому, зокрема, зазначається, що уряд, який взяв на себе відповідальність за реалізацію реформ, "втратив довіру парламенту та суспільства".

"Бездіяльність уряду на ключових напрямках призвела до розвалу коаліції та втрати кредиту довіри громадян", - заявляє БПП.

У зв'язку з цим партія наполягає на відставці Кабінету міністрів, підтримала пропозицію про висунення голови Верховної Ради Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра і закликала свою фракцію в парламенті розглянути цю кандидатуру та склад нового Кабміну.

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"Головним критерієм формування нового уряду має бути не партійна приналежність, а професіоналізм та націленість на результат", - зазначено у резолюції.

БПП закликає "всі демократичні парламентські сили" невідкладно утворити нову коаліцію в Раді, оголосити про програму дій і взяти спільну відповідальність за формування нового уряду.