Про нову коаліцію у ВР сьогодні не домовились - нардеп

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН народний депутат України Артур Герасимов (фракція БПП) після проведення в сесійній залі зборів за участю трьох фракцій парламенту - БПП, "Народного фронту" та "Батьківщини".

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"На даний момент рішення не прийнято", - сказав Герасимов. За його словами, зараз обговорюється питання щодо можливості включення близько 20 законопроектів, на яких наполягає фракція "Батьківщина" щодо подальшого розгляду у ВР.

Він сказав: "Створена рамка із 20 законів, які повинні бути ухвалені для того, щоб всі ці процеси запустити (йдеться про можливість створення нової коаліції, а на ухваленні близько 20 законопроектів наполягає фракція "Батьківщина" — УНІАН)".

Він зазначив, що для опрацювання цих питань створюється робоча група.

Як повідомляв УНІАН, вчора стало відомо, що нову коаліцію формують фракції "БПП", "Народний фронт" і "Батьківщина".

Сьогодні після закриття ранкового засідання парламенту журналістів попросили покинути ложу преси, оскільки о 12.15 в сесійній залі повинно було розпочатися засідання фракцій з приводу створення коаліції.

Фракція "Батьківщина" раніше заявляла, що готова увійти до складу нової коаліції у ВР у разі задоволення п'яти її вимог, зокрема, про зниження комунальних тарифів, заборону продажу земель сільгосппризначення, підтримки фермерів.