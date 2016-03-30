Порошенко сьогодні розпочне чотириденний візит до США

Як повідомляє прес-служба глави держави, у рамках візиту Петро Порошенко візьме участь у Саміті з питань ядерної безпеки на запрошення президента США Барака Обами. Саміт проходитиме у Вашингтоні.

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Крім того, заплановані переговори глави держави з керівництвом США, а також двосторонні зустрічі з главами держав та урядів, які братимуть участь у Саміті.

Зокрема, за даними прес-секретаря президента Святослава Цеголка, плануються зустрічі Петра Порошенка з віце-президентом США Джозефом Байденом, генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Пан Гі Муном, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, президентом Польщі Анджеєм Дудою та президентом Аргентини Маурісіо Макрі.

Варто зазначити, що зустріч президента США Обами з Петром Порошенком не запланована.

Також президент України планує виступити у Капітолії.