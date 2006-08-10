Омельченко не готує переворот у Києві, бо це ”вже зробив Черновецький”

Екс-мер Києва О.ОМЕЛЬЧЕНКО, який в Криму відзначив свій 68-й день народження, розповів в інтерв`ю «Главреду», хто привітав його із святом.

"ЯНУКОВИЧ зателефонував близько 10 ранку», - зазначив О.ОМЕЛЬЧЕНКО. За його словами, прем`єр, як і решта вітаючих, побажав йому міцного здоров`я і швидкого повернення до активної політичної діяльності.

Окрім В.ЯНУКОВИЧА, екс-мера привітали багато політиків, зокрема лідер СДПУ(о) Віктор МЕДВЕДЧУК і лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«…Дуже багато хто напрошувався приїхати, прилетіти до мене, щоб, як то кажуть, особисто привітати, подарунки вручити. Я всіх запрошував», - сказав він.

«А взагалі, дуже приємно, що одним з перших привітав мене Володимир Павлович ГОРБУЛІН. Що мій старий приятель Іван ПЛЮЩ зателефонував зранку. З Леонідом Даниловичем КУЧМОЮ ми, як завжди, з ранку обмінялися привітаннями… Привітали мене і новий віце-прем`єр КЛЮЄВ, і міністр ТАРАСЮК, і Юра, ну, міністр МВС… І дуже багато народних депутатів», - поділився О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Екс-мер також спростував чутки про те, що готує переворот у Києві. «Я готую переворот у Києві?! Так ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сам усе для цього підготував! Навіть не так. Він уже зробив переворот!», - заявив він в інтерв`ю. «Адже, погодьтеся, хіба це не переворот – ціни на хліб на третину зросли?! А це не переворот – удвічі, я читав у пресі про розпорядження ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, підвищуються тарифи на воду?! А не переворот те, що коїться з енергохолдингом, коли «Київенерго» хочуть відокремити від міста?! А банк «Хрещатик» - з ним що відбувається?», - запитав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що уважно стежить за тим, що відбувається в Києві, і сподівається, що з приходом до влади В.ЯНУКОВИЧА життя киян зміниться на краще. «…У мене є великі надії, що киян все-таки чекають великі зміни. І зміни на краще», - сказав О.ОМЕЛЬЧЕНКО.