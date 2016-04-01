У "БПП" пояснили, чому створення коаліції переноситься на наступний тиждень

Про це народний депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка" Вадим Денисенко заявив в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

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"Сьогодні ніякої нової коаліції не буде. Все переноситься на наступний тиждень, через те, що не вистачає голосів. В коаліції на сьогодні 231 голоси, але, згідно з нормою Конституції, прем’єр-міністра висуває коаліція фракцій. У фракціях станом на сьогодні менш ніж 226 голосів, саме тому потрібно, аби у фракції увійшла достатня кількість людей. Саме в цьому на сьогодні є головна проблема", - зауважив депутат.

За його словами, на даний момент вірогідність того, що депутати від Радикальної партії, "Батьківщини", тим більше "Самопомочі" увійдуть до складу коаліції, наближається до нуля.

"Але переговори, які постійно з ними ведуться, необхідні на майбутнє, адже життя, після призначення прем’єра, тільки починається. Чим більше буде залучено фракцій до вирішення тих чи інших питань, тим краще і стабільніше", - зазначив Денисенко.

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"На жаль, процес створення коаліції гальмується, усі втомилися, втім, сподіваюся, що наступний тиждень буде останнім, і ми нарешті отримаємо коаліцію", - додав він.