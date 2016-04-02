Обама відзначив важливість відмови України від запасів високозбагаченого урану

Про це Обама сказав на прес-конференції за підсумками Саміту з ядерної безпеки, який 31 березня - 1 квітня відбувся у Вашингтоні.

"Успішне усунення усього високозбагаченого урану з України чотири роки тому набуло ваги, тому що дуже складна ситуація в Україні впродовж останніх двох років не стала ще більш небезпечнішою через приcутність цих речовин", - наголосив Обама.

"За останні шість років ми досягли значного та істотного прогресу в забезпеченні захисту ядерних матеріалів у світі для того, щоб вони ніколи не потрапили до рук терористів", - наголосив Обама.

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Зокрема, американський лідер нагадав, що спільними зусиллями світовій спільноті вдалося позбутися найбільш смертоносних матеріалів на ядерних об'єктах по усьому світу.

"Враховуючи сьогоднішню заяву Японії, на даний час ми усунули та зміцнили безпеку усього високозбагаченого урану та плутонію з понад 50 об'єктів у 30 країнах. Це більш ніж 3,8 тонн, чого більш ніж достатньо для створення 150 одиниць ядерної зброї'. Це саме той матеріал, який ніколи не потрапить до рук терористів", - наголосив Обама.

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Як повідомляв УНІАН, в ході Вашингтонського саміту з ядерної безпеки у 2010 році Україна оголосила про рішення позбутися від усіх наявних запасів високозбагаченого урану до проведення 26-27 березня 2012 року в Сеулі чергового саміту з тематики ядерної безпеки.

У підписаному 26 вересня 2011 Меморандумі з питань ядерної безпеки між урядом України і урядом США, Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання надати Україні еквівалентний обсяг низькозбагаченого урану замість вивезеного високозбагаченого, а також «виконати основні етапи будівництва ядерної установки „Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, яка управляється лінійним прискорювачем електронів“.

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Україна і США в березні 2014 року завершили будівництво установки - джерела нейтронів на базі Харківського фізико-технічного інституту.