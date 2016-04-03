Декларація головного дипломата України: понад 600 тисяч доходів, без квартири чи будинку, але з машиною

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін за 2015 рік отримав сукупний дохід у розмірі 611 тис. 102 грн, а члени його родини - 369 тис. 128 грн.

Про це йдеться в декларації міністра про доходи за 2015 рік, опублікованій на Урядовому порталі.

З 611 тис. 102 грн зарплата міністра становила 74 тис. 797 грн, членів його родини — 154 тис. 157 грн.

У документі вказано, що Клімкін не володіє жодною квартирою чи будинком, але має автомобіль Skoda Felicia (2000 року випуску).

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Водночас серед задекларованого майна членів родини міністра – 10 соток землі та квартира площею 68,2 кв. м, а також частина квартири площею 30,1 кв.

Члени родини Клімкіна також володіють Volvo S40 2008 року випуску, сказано в декларації.