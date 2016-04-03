"Самопоміч" виключила з партії Милобога: викрила у змові з Вілкулом (аудіо)

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Вибори в Кривому Розі увійдуть в історію України як символ боротьби людей за свої права та символ реваншу. Після цинічної фальсифікації результатів другого туру виборів міського голови Кривого Рогу на користь Юрія Вілкула у листопаді 2015 року «Самопоміч» активно стала на захист громади міста та спільно з принциповими криворіжцями домоглась призначення перевиборів. Подальші події, а саме заміна кандидата від Об’єднання «Самопоміч», викликала багато дискусій та запитань», - зазначається у заяві.

Як наголосили у «Самопомочі», аби поставити крапку в цій дискусії, партія вирішила надати громадськості всю відому їй інформацію.

«Вже після рішення Верховної Ради нам стало відомо, що наш кандидат на посаду міського голови Юрій Милобог веде переговори з представниками «Опозиційного блоку». Мова йде про аудіозапис, на якому зафіксована розмова Милобога з чоловіком, який представляв його інтереси у переговорах зі штабом Юрія Вілкула, щодо отримання грошової винагороди в обмін на припинення подальшої боротьби», - зауважили у партії.

У «Самопомочі» заявили, що після відвертої розмови з кандидатом та озвучення відомих фактів Милобог «визнав правдивість цієї інформації, підтвердив автентичність записів та погодився, що в цій ситуації партія не має морального права висувати його на нові вибори». На з’їзді партії у Харкові він оголосив про відмову від подальшого балотування, додали у партії.

Нагадується, що «Самопоміч» висунула кандидатом у мери Кривого Рогу на позачергові вибори 27 березня народного депутата Семена Семенченка.

«Проти нас кинули всю силу жорстокої олігархічної машини – тотальний підкуп виборців, адмінресурс та залякування, корумпованість правоохоронних органів, інформаційну монополію опонентів. «Самопоміч» до кінця чесно була поруч з криворізькою громадою в цій боротьбі, і ми вкотре дякуємо всім тим, хто прийшов на вибори та підтримав нашого кандидата, всім, хто боровся за вільне від мафії місто», - зазначається у заяві.

При цьому у партії повідомили, що 2 квітня отримали копію аудіозапису, яка вже раніше стала приводом для «сумнівів щодо чесності Милобога, та вирішили ознайомити з нею громадськість.

В цій ситуації Політична рада «Об’єднання «Самопоміч» вирішила виключити Милобога з лав партії та призначити партійну комісію для комплексного вивчення ситуації в місцевому осередку Кривого Рогу та допомоги місцевим активістам.

Як повідомляв УНІАН, за результатами другого туру виборів мера 15 листопада 2015 року Криворізький міськвиборчком оголосив переможцем представника «Опозиційного блоку» Вілкула.

Разом з тим кандидат від партії «Об’єднання «Самопоміч» Милобог заявив про фальсифікації й оскаржив оголошені результати виборів у судах. Однак суди відхилили його позови.

Після цього на вимогу партій «Самопоміч», «УКРОП», громадськості Верховна Рада призначила позачергові вибори на 27 березня, де знову переміг Вілкул, за якого віддали свої голоси 74,18% виборців, тобто 209 тис. 469 криворіжців.

Читайте такожУ Кривому Розі виборці отримували по 500 гривень з міського бюджету – Соболєв

Від партії «Об’єднання «Самопоміч» у мери Кривого Рогу балотувався Семенченко, якого підтримали 10,92% виборців (30 тис. 837).