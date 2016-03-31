Новообраний мер Кривого Рогу Вілкул склав присягу

Як повідомили УНІАН у міській виборчій комісії, за остаточними даними позачергових виборів міського голови Кривого Рогу, Вілкул набрав 74,18% голосів.

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За Вілкула проголосували 209 469 виборців. За Семена Семенченка («Самопоміч») віддали свої голоси 10,92% виборців (30 837). Світлана Сова (партія «Сила людей») набрала 4,67% (13 190 виборців). За Миколу Колесника (УКРОП) проголосували 4,36% (12 316 виборців). Інші кандидати набрали менше 3% голосів.

Міськвиборчком ввечері 30 березня розглянув скарги, які надійшли від суб'єктів виборів. За остаточне затвердження результатів позачергових виборів проголосували 12 з 18 членів комісії. Явка виборців на позачергових виборах міського голови Кривого Рогу склала 55,77% (286 175 виборців).

На посаду мера Кривого Рогу претендувало 15 кандидатів. Криворізька міська рада налічує 64 депутати.