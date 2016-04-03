Милобог прокоментував своє виключення із "Самопомочі": відкинув всі звинувачення

Запис, опублікований партією "Самопоміч", на якій, як стверджується, екс-кандидат на мерських виборах у Кривому Розі від партії Юрій Милобог обговорює з представником "Опозиційного блоку" припинення боротьби, є підробкою, заявив сам Милобог в ефірі "112 Україна".

"Крім голосу – більше нічого (на запису відповідає дійсності). З Вілкулами ні про що не домовлявся", - заявив політик.

У той же час він заявив, що знає, хто стоїть за записом. За його словами, друга людина, чий голос зафіксований на запису, це людина "з близького оточення Семенченка".

"Ті люди, які весь час мене компрометували, весь час вели зі мною задушевні розмови, це все люди, які були біля Семенченка, які допомагали йому фінансово і так далі", - сказав Милобог, додавши, що запис очевидно підготували після закінчення другого туру виборів в Кривому Розі.

"Це було зроблено завчасно для того, щоб я не йшов на вибори, але побачивши результати, побачивши реальну підтримку людей в Кривому Розі на цьому не зупинилися деякі діячі і вирішили повністю скомпрометувати. Але я не хвилююся, я вірю в партію, я знаю, що вона розбереться, пройде час і вона викине зі своїх рядів різних аферистів і я знову буду в "Самопомочі".

"Дуже хотілося кандидатові бути замість мене в мери. Тому, коли зробили цю нарізку, попросили в ультимативній формі, що я не гідний. Я вийду з Семенченком на будь-які вибори, на будь-який округ, і ми подивимося, у кого більша підтримка людей", - сказав Милобог.

У той же час він зазначив, що не буде звертатися в суд, тому що це "політичне рішення, я його поважаю".

Раніше стало відомо, що "Самопоміч" виключила Юрія Милобога з партії, звинувативши у домовленостях із "Опозиційним блоком".