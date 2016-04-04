Прізвище мера Одеси неодноразово спливає в документах панамських офшорів - розслідування

Фірми з Британських Віргінських островів, де міський голова виступає засновником, контролюють чимало бізнесів Україні, пише Слідство.Інфо.

"Земельні ділянки, будівництво офісів та житла, ремонт доріг за гроші бюджету – ось сфера інтересів нинішнього керманича Одеси. Хоча в його декларації в розділі «володіння бізнесом» уже багато років стоїть прочерк", - йдеться у розслідуванні.

За даними журналістів, у найдорожчому в Одесі житлово-офісному комплексі частина площ належить підприємству «Винні традиції», яке в свою чергу, має власника – віргінську компанію: засновниками цієї віргінської компанії є Андрій Іванчо та мер Одеси – Геннадій Труханов.

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Як зазначається, віргінська компанія називається Macon Assets Limited, а її співвласник Андрій Іванчо – давній друг Геннадія Труханова. У 90-х вони разом заснували охоронну фірму «Капітан». Іванчо був помічником в майбутнього одеського мера, ще коли той був народним депутатом. А сьогодні разом з донькою Труханова Катериною Андрій Іванчо керує фірмою «Скво», яка зводила цей комплекс і продає в ньому житлові та офісні площі.

Крім Macon Assets Limited, яка фактично є одним з власників «Арк-Паласу», ім’я Труханова та його друзів спливає і в інших віргінський фірмах. Зокрема, часткою в Corderoy Trading Limited, крім одеського мера та Андрія Іванчо, за документами володіє ще й Юрій Шумахер. Це депутат Одеської міської ради, який обрався за списками труханівської партії «Довіряй ділам». А до обрання в депутати, Шумахер був генеральним директором вищезгаданої групи «РОСТ». Після того, як Труханов та Шумахер стали владою, група «РОСТ» найбільше отримує бюджетних грошей на ремонт доріг в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, двадцять осіб, пов'язаних з Україною, стали фігурантами гучного міжнародного журналістського розслідування про іменитих власників великих офшорів.