20 українців стали фігурантами гучного розслідування про власників офшорів

Джерелом інформації стал неймовірна кількість документів панамської компанії Mossack Fonseca & Co, через яку реєстрували офшорні фірми велика кількість впливових людей, передає ТСН.

Ці документи опинилися в розпорядження німецької газети Süddeutsche Zeitung, яка передала їх Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) та Центру по дослідженню корупції та організованої злочинності (OCCRP).

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Наразі з 20 українців опубліковані матеріали про трьох людей, пов'язаних х Україною - президента Петра Порошенка, екс-прем'єра Павла Лазаренка і підприємця Мохаммада Захура – британського бізнесмена пакистанського походження, який живе і веде бізнес в Україні.

У статті про Захура йдеться про те, що він був фігурантом кримінальної справи про газову корупцію. В цій справі фігурували колишній прем'єр Павло Лазаренко і майбутній – Юлія Тимошенко, а також компанія "Єдині енергетичні системи України" – ЄЕСУ.

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Генпрокуратура намагалася з'ясувати, чи використовувалися компанії Захура для переведення "брудних грошей" для Лазаренка. Слідчі не знайшли підтверджень того, що бізнесмен причетний до шахрайства і підкупу у цій справі.

Саму ж справу по ЄЕСУ, в залежності від політичної ситуації в Україні, то закривали, то відкривали знову. Востаннє її припинили 28 лютого 2014 року.