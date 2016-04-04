Фірма - юридичний радник Порошенка пояснила, що створення офшору було єдиним шляхом передати "Рошен" у "сліпий траст"

Юридична фірма "Авеллум", яка займалася підготовкою частки президента у "Рошен" до продажу і передачі її у blind trust (довірчу власність), оприлюднила заяву, у якій пояснюється, чому були створені офшорні компанії.

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"З цією метою (передачі у сліпий траст – УНІАН) було підписано відповідні договори, якими уповноважено нас, ICU і залучених нами іноземних юридичних радників в подальшому здійснювати всі дії, необхідні для передачі активу у blind trust (довірчу власність), у повній відповідності до українського законодавства і законодавства інших країн", - йдеться у заяві.

На сьогодні договір про створення blind trust (довірчої власності) було підписано.

"Створення компаній в іноземній юрисдикції було єдиним можливим шляхом для передачі активів в управління авторитетній міжнародній трастовій структурі. Компанії в іноземних юрисдикціях необхідні та використовуються саме для передачі їх у blind trust (довірчу власність). Банківські рахунки цими компаніями не відкривалися, і вони не здійснювали жодних фінансових операцій. Відтак, будь-які твердження про ухилення від сплати податків є безпідставними", - підкреслюють в "Авеллумі".

Також повідомляється, що статутні фонди іноземних компаній не оплачувалися, акції, що належали Порошенкові, номінальної вартості не мали, і тому не підлягали декларуванню за українським законодавством.

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"Навіть після передачі активу у blind trust (довірчу власність) отримувачем виплат буде не офшорна, а українська юридична особа. Тому всі податки сплачуватимуться в Україні, і прибутки відповідно до законодавства і банківського регулювання залишатимуться в Україні. Створення іноземної структури не впливає на оподаткування компаній групи "Рошен" в Україні, яка продовжує сплачувати податки відповідно до українського законодавства", - додають юридичні радники президента.

Як повідомлялося, згідно з розслідуванням журналістів проекту "Центр з дослідження корупції та організованої злочинності" (OCCRP), що базується на документах від юридичної фірми Mossack Fonseca у Панамі, президент України Порошенко заснував три офшорні компанії з управління активами, включно з кондитерською корпорацією "Roshen", не вказавши відомостей про це у своїх майнових деклараціях.

Загалом у розслідуванні йдеться про угоди і офшори 12 чинних і колишніх президентів країн, понад 120 бізнесменів.