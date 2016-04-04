Двоє дітей Фірташа мають російське громадянство

Про це йдеться в опублікованій структурі власності на сайті телеканалу, передає Еспресо.

Згідно з документами, дружина Фірташа Лада також є громадянкою Росії. Інформація про них вказана у відомостях про пов'язаних осіб у структурі власності телеканалу.

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Також до пов'язаних осіб належить й донька Фірташа від першого шлюбу, але громадянтво вона має українське.

З точки зору національних стандартів бухобліку, до пов'язаних сторін відносяться підприємства та фізичні особи (включаючи близьких членів їхньої сім'ї), які прямо або опосередковано контролюють підприємство або істотно впливають на його діяльність.