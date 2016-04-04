Двоє дітей Фірташа мають російське громадянство

19:50, 04 квітня 2016
Політика
2016 0

Діти українського олігарха Дмитра Фірташа Ганна та Дмитро є громадянами Росії.

Дмитрий Фирташ / ru.wikipedia.org / dmitryfirtash.com

Про це йдеться в опублікованій структурі власності на сайті телеканалу, передає Еспресо.

Згідно з документами, дружина Фірташа Лада також є громадянкою Росії. Інформація про них вказана у відомостях про пов'язаних осіб у структурі власності телеканалу.

Читайте такожФірташ звернувся до Конституційного суду Австрії: рішення щодо екстрадиції відкладається на невизначений термін

Також до пов'язаних осіб належить й донька Фірташа від першого шлюбу, але громадянтво вона має українське.

З точки зору національних стандартів бухобліку, до пов'язаних сторін відносяться підприємства та фізичні особи (включаючи близьких членів їхньої сім'ї), які прямо або опосередковано контролюють підприємство або істотно впливають на його діяльність.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter