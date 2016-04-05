Нідерландські ЗМІ: те, що Порошенко ховає активи в офшорах від оподаткування, ми раніше не знали

Зокрема, видання NRC задається питанням, як інформація про офшори Петра Порошенка вплине на проведення референдуму щодо угоди про асоціацію Україна-Євросоюз, який відбудеться 6 квітня, передає "ЄвроПравда".

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"Україна є корумпованою країною, це ми вже знали. Те, що президент країни ховає активи на Британських Віргінських островах від українського оподаткування, ми раніше не знали. Однак про це стало відомо в понеділок з так званих Panama Papers… Чи стане викриття Порошенка остаточним смертельним ударом по yes-кампанії?" - пише видання.

Видання NOS.nl опублікувало результати опитування, згідно з якими головний аргумент противників Угоди про асоціацію з Україною - те, що вони не довіряють цій державі через корупцію. Шість із десяти незгодних назвали цей аргумент.

Другий контраргумент - це віра в те, що асоціація - це перший крок на шляху України до членства в Євросоюзі.

"Порошенко був власником кондитерської компанії до того, як він став президентом. Насправді він залишається власником і зараз... Зв'язок президента з ухиленням від сплати податків - не дуже хороша річ, звичайно, і вже точно не в даний момент", - відзначає видання.