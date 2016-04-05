Кабмін припинив дію угоди з Росією про співпрацю в галузі технічного захисту інформації

Відповідна постанова від 30 березня 2016 р. № 255 опублікована на Урядовому порталі.

"Припинити дію Угоди між урядом Російської Федерації та урядом України про співробітництво в галузі технічного захисту інформації, вчиненої 14 червня 1996 р. у м. Києві. Міністерству закордонних справ в установленому порядку поінформувати Уряд Російської Федерації про припинення дії Угоди", - йдеться у документі.

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У пояснювальній записці до постанови зазначається, що "для захисту національних інтересів, збереження незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України уряд ухвалив постанову щодо припинення співробітництва у сфері технічного захисту інформації".

"В умовах агресії Росії проти України співробітництво між спецслужбами стає неможливим та не відповідає об'єктивним обставинам і національним інтересам України. Постанова Уряду дозволить припинити співпрацю з Російською Федерацією у згаданій сфері діяльності. Постанову розроблено відповідно до Конституції України, Законів України "Про міжнародні договори України", "Про денонсацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації" та інших актів Кабінету міністрів України. На сьогодні договірні зобов'язання за Угодою виконує Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України відповідно до постанови Уряду від 03 вересня 2014 року № 411", - йдеться також у поясненні.