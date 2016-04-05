У розмові з Алієвим Порошенко підкреслив підтримку територіальної цілісності Азербайджану

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави, президент України, перебуваючи з офіційним візитом у Японії, провів телефонну розмову з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

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Так, глави держав висловили занепокоєння останньою ескалацією ситуації у Нагірно-Карабаському регіоні.

Обидва лідери наголосили на важливості мирного врегулювання ситуації на основі принципів міжнародного права. Порошенко та Алієв скоординували дії щодо нагірно-карабаського конфлікту у рамках міжнародних організацій.

Президент запевнив у незмінності позиції України щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності Азербайджану в межах міжнародно визнаних кордонів.

Глави держав також обговорили питання зміцнення двостороннього партнерства, в тому числі проведення Ради глав держав у Баку.