Медведько усім розкаже, що Жванія говорив про "дебілів та виродків"

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО закликає народного депутата Давида ЖВАНІЮ з’явитися на допит до слідчого Генеральної прокуратури як свідка у кримінальній справі щодо отруєння Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні під час зустрічі з журналістами.

«Генпрокуратура вже десять разів надсилала повістки до Д.ЖВАНІЇ з вимогою, щоб він з’явився до слідчого. Я йому навіть один раз телефонував особисто з цим проханням, але Д.ЖВАНІЯ постійно ігнорував ці вимоги», - сказав генеральний прокурор.

Разом з цим, він висловив сподівання, що Д.ЖВАНІЯ нарешті з’явиться до органу прокуратури, адже увечері 16 липня в аеропорту «Бориспіль» йому було особисто вручено відповідну повістку.

«Генеральна прокуратура скоро оприлюднить ті ганебні слова, які почув співробітник СБУ (він за дорученням Генпрокуратури вручав повістку Д.ЖВАНІЇ – УНІАН) під час вручення повістки народному депутату», - зауважив О.МЕДВЕДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники СБУ на виконання доручення Генпрокуратури вручили Д.ЖВАНІЇ повістку про обов’язкову явку на допит до слідчого прокуратури у справі щодо отруєння В.ЮЩЕНКА.

За даними СБУ, повістку було вручено саме таким чином у зв’язку з тим, що Д.ЖВАНІЯ систематично ухилявся від дачі показів як свідка у даній справі.

У свою чергу Д.ЖВАНІЯ повідомив, що його викликано на допит до Генпрокуратури на 10-ту годину ранку 23 липня.

Між тим депутат висловив обурення способом вручення повістки. "Я проводжав усю родину на відпочинок. Мене зустріли з камерами і хамським чином при дітях вручили повістку", - заявив Д.ЖВАНІЯ.

"Я їм сказав, що вони дебіли і виродки. Я не мав на увазі їх, а всю систему, яка так працює, - сказав депутат. – Бо я цілий день знаходився на робочому місці і декілька десятків разів ходив додому, бо збирав родину на відпочинок".

При цьому Д.ЖВАНІЯ заявив, що 23 липня він з’явиться у слідче управління, якщо його буде допитувати особисто керівник слідчої групи справи про отруєння Галина КЛИМОВИЧ.

Довідка УНІАН. В.ЮЩЕНКО 5 вересня 2004 року, будучи кандидатом у Президенти, зустрічався з керівництвом Служби безпеки України за вечерею на дачі колишнього заступника глави СБУ Володимира САЦЮКА, після чого відчув нездужання і 10 вересня був госпіталізований у віденську клініку "Рудольфінерхаус". Лікарі цієї медустанови заявили, що В.ЮЩЕНКО був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п`ять днів до госпіталізації.

Між тим Д.ЖВАНІЯ заявив, що В.ЮЩЕНКО не був отруєний. Він також заявив, що результати аналізів були сфальсифіковані, а отруєння глави держави було харчовим.