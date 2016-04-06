Міноборони планує збудувати першу сучасну базу ВМС в Одесі

Як передає кореспондент УНІАН, про ці плани повідомив на засіданні уряду міністр оборони Степан Полторак.

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"У нас склалася дуже важка ситуація з Військово-морськими силами. Нам треба розташовуватися. У нас є будинки, які колись належали Міноборони, але в 2011 році вони всі продавалися або передавалися. Ці два будинки не використовуються. Вони належать до судової адміністрації та фіскальної служби. Я просив би прийняти два розпорядження про передачу з управління Державної судової адміністрації будівлі в сферу Міноборони... і таке ж розпорядження про передачу (будівлі) від фіскальної служби у сферу управління Міноборони", - пояснив він.

За словами Полторака, Міноборони також має свою земельну ділянку, і таким чином, завдяки поверненню будівель і використання цієї ділянки, можна буде побудувати першу сучасну військово-морську базу з усією інфраструктурою.

"Це перший в нас буде такий комплексний об'єкт", - зазначив Полторак.