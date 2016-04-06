Уповноважений Порошенка щодо Донбасу розповіла, як бойовики шантажують Україну полоненими

Про це уповноважений президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook після засідання групи сьогодні у Мінську.

"Попри всю сюрреалістичність того, що відбувається, ми прагнемо розблокувати процес звільнення і запропонували ОРДЛО звільнити як мінімум 10 українців, які більше року утримуються в полоні. Але поки що бойовики займають деструктивну позицію і шантажують Україну вимогою амністії в обмін на звільнення...", - наголосила Геращенко.

"Ми вчергове передали ОБСЄ й іншій стороні списки утримуваних бойовиками заручникам (114 громадян, це цивільні і військові, які утримуються тільки на окупованих територіях, цей список не включає політв'язнів в РФ). І списки зниклих безвісти (684 цивільних і військових). І ці наші запити вчергове залишилися без відповіді...", - заявила Геращенко.

Читайте також"Амністія і виборчий процес": Безсмертний розповів, про що не вдається домовитися у Мінську

За її словами, вона за рік разом з Віктором Медведчуком надіслала 58 запитів щодо українських громадян. На ці запити надійшло тільки 7 відповідей, у яких немає інформації щодо того, де і за що утримують українців.

Як заявила Геращенко: "А щодо списку зниклих безвісти і таких, що їх вимагають ОРДЛО, то для вашого розуміння, кого ж часто вимагають звільнити? Наприклад, жінку, затриману із сумкою тротилу в київському метро. Це зізнання, що на окупованих територіях працюють табори по підготовці терористів?".

"А кого подають в своїх списках зниклих безвісти представники бойовиків з вимогою від України знайти? Наприклад, там є такі вимоги: Китай, Пітон, Вог, Стукач... Це кликухи чи прізвища? Бо імені - по-батькові там немає, як і року народження та іншої інформації, необхідної для пошуку людини. Відверте знущання, яке характеризує ставлення ОРДЛО то трагедій простих людей, що зникли чи загинули в цій, розв'язаній проти України, війни. Нехтування мораллю і мінімальним співчуттям до доль простих людей", - наголосила вона.