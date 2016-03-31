Порошенко: у полоні бойовиків перебувають понад 120 українців, близько 800 – зникли безвісти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

За його словами Росія використовує людські життя як розмінну монету. «Після кількох місяців переговорів, ми до сих пір не може отримати більше 120 людей з полону на Донбасі. МКЧХ заборонили відвідувати їх (заручників - УНІАН), так само як і шукати близько 800 зниклих безвісти», - заявив Порошенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що станом на 16 березня у полоні терористів залишаються 125 українців, серед яких 9 - політичні в’язні.