Гройсман оцінив референдум в Нідерландах як "надзвичайно тривожний" сигнал для України

Про це він написав у своєму Facebook.

"На жаль, результати референдуму в Нідерландах виявились неприхильними для України. Ми поважаємо волевиявлення громадян Нідерландів. І хоча ми розуміємо, що цей референдум носить тільки консультативний характер, це надзвичайно тривожний сигнал для України", - написав Гройсман.

При цьому він наголосив на важливості для України не зупинятися на шляху євроінтеграції та необхідності провести "роботу над помилками".

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"Для нас є тільки один шлях відстояти своє європейське майбутнє - усім нам необхідно провести роботу над помилками та дати чіткі сигнали і громадянам України, і міжнародній спільноті про те, що ми неухильно йдемо шляхом європейських реформ. Переконливим аргументом можуть бути тільки результати, а не слова. Я вірю в єдину Європу, я вірю що Україна стане частиною цієї єдності, не дивлячись на ті труднощі, які ми переживаємо в ці часи, і на ті проблеми, з якими зіткнулись наші європейські друзі", - резюмував глава українського парламенту.

На жаль, результати референдуму в Нідерландах виявились неприхильними для України. Ми поважаємо волевиявлення громадян Н... Опубликовано Volodymyr Groysman 7 апреля 2016 г.

Як повідомляв УНІАН, за даними попереднього підрахунку результатів референдуму в Нідерландах, що відбувся 6 квітня, явка склала 32,2%, при цьому проти асоціації України і ЄС проголосували 61,1% голандців.

Таким чином, якщо попередні дані збігатимуться з остаточними результатами, які стануть відомі 12 квітня, референдум можна буде вважати таким, що відбувся з негативним результатом для України.

Раніше результати референдуму вже прокоментував президент України Петро Порошенко, який наголосив, що референдум в Нідерландах має виключно консультативний характер, і насправді має на меті атакувати єдність Європи.